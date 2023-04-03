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Минздрав сообщил, что число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге выросло до 32

Максим Крюков
08:14 03.04.2023
По данным ведомства, состояние 10 человек оценивается как тяжелое.
Минздрав сообщил, что число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге выросло до 32
© Фото: РИА Новости
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В результате взрыва на творческом вечере военного корреспондента Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге число пострадавших возросло до 32. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

«В Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб», - передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. При этом состояние 16 человек, в числе которых 14-летняя девочка, оценивается как среднее, 5 человек - в удовлетворительном состоянии. В Минздраве подчеркнули, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в стационарных условиях.

Ранее камера видеонаблюдения у входа в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге запечатлела женщину, которая, предположительно, принесла на творческий вечер военкора Владлена Татарского статуэтку со взрывчаткой. На записи видно, что подозреваемая в организации взрыва пришла в кафе с большой коробкой.

Кроме того, пришедший на встречу с военкором Татарским мужчина рассказал подробности взрыва в Северной столице. По словам пострадавшего, скорая помощь и сотрудники полиции приехали оперативно. Мужчина выразил благодарность сотрудникам медицинской службы.

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