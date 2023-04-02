РБК: взрывное устройство в кафе Петербурга могли привести в действие дистанционно

По одной из версий, инициатором взрыва в кафе в Петербурге могла быть девушка.

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На месте взрыва в кафе в центре Санкт-Петербурга, где погиб известный военный блогер Владлен Татарский, работают взрывотехники Федеральной службы безопасности РФ.

По одной из предварительных версий, инициатором взрыва была девушка, а устройство было приведено в действие дистанционно. Однако, не исключается версия, по которой в преступлении приняли участие другие лица.

«О проведении мероприятия было известно заранее», - сообщил источник РБК в Министерстве внутренних дел РФ.

Также сообщается, что информация о готовящемся покушении на военкора Владлена Татарского была известна российским спецслужбам давно.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве в одном из кафе в центре Санкт-Петербурга возросло до 25. По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, 19 из них госпитализированы.