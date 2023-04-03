ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой
Роман Костомаров чувствует себя лучше и уже просится домой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, фигурист пока что находится в реанимации. Он останется там до того момента, как не восстановятся все ткани.
«Ему регулярно делают перевязки. Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой», - отметил источник.
Напомним, что спортсмен попал в больницу 10 января. О его состоянии поступали противоречивые сведения. Официальной информации о здоровье Костомарова никто не предоставляет. По последним данным СМИ, ему ампутировали обе стопы и пальцы левой руки.
На прошлой неделе сообщалось, что фигуриста начали готовить к протезированию. Оно может пройти за границей. Рассматриваются несколько вариантов с госпитализацией Костомарова в клинику в Германии, есть предложения по протезированию и их российских медцентров. Позднее супруга спортсмена опровергла информацию о его переводе в зарубежные клиники.