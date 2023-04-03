ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой

По данным агентства, фигуристу регулярно делают перевязки, переводить из реанимации не планируют до тех пор, пока не восстановятся ткани.

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Роман Костомаров чувствует себя лучше и уже просится домой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, фигурист пока что находится в реанимации. Он останется там до того момента, как не восстановятся все ткани.

«Ему регулярно делают перевязки. Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой», - отметил источник.

Напомним, что спортсмен попал в больницу 10 января. О его состоянии поступали противоречивые сведения. Официальной информации о здоровье Костомарова никто не предоставляет. По последним данным СМИ, ему ампутировали обе стопы и пальцы левой руки.

На прошлой неделе сообщалось, что фигуриста начали готовить к протезированию. Оно может пройти за границей. Рассматриваются несколько вариантов с госпитализацией Костомарова в клинику в Германии, есть предложения по протезированию и их российских медцентров. Позднее супруга спортсмена опровергла информацию о его переводе в зарубежные клиники.