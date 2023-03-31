Супруга Костомарова сообщила, что перевод мужа в зарубежные клиники не обсуждается
В том числе речь идет о клиниках в Германии.
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Перевод Романа Костомарова в зарубежные медицинские клиники, включая немецкие, в семье спортсмена не обсуждается. Об этом сообщила ТАСС жена фигуриста Оксана Домнина.
Ранее стало известно, что спортсмена, который перенес несколько операций по ампутации из-за некроза тканей после тяжелой формы пневмонии, начали готовить к протезированию. Соответствующий вопрос обсуждали врачи и родственники фигуриста. По информации от Mash, за лечение готова взяться одна из немецких клиник.