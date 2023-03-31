112: Романа Костомарова начали готовить к протезированию

По данным СМИ, протезирование пройдет в одной из клиник в Германии

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Известный российский фигурист олимпийский чемпион Роман Костомаров готовится к операции по протезированию. Врачи считают, что состояние здоровья спортсмена позволяет провести такие операции.

По информации 112, протезирование может пройти за границей. Рассматриваются несколько вариантов с госпитализацией Костомарова в клинику в Германии, есть предложения по протезированию и их российских медцентров. Родственники Костомарова сейчас ведут переговоры с медучреждениями, чтобы выбрать подходящий вариант.

Ранее сообщалось о стабилизации состояния Костомарова, который после последствий пневмонии перенес ряд операций по ампутации, и решении врачей о возможности приступить к следующему этапу лечения: протезированию и реабилитации.