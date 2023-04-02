«КП»: тренер Александр Жулин рассказал о состоянии Романа Костомарова
Олимпийский чемпион Роман Костомаров, проходящий лечение после нескольких операций по ампутации, прислал звуковое сообщение своему тренеру Александру Жулину. Об этом сообщает «КП».
«Два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова», - рассказал Жулин.
По словам тренера, он был очень удивлен, что Костомаров вышел на связь.
«Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы», - признался тренер Костомарова.
По оценкам Жулина, Костомаров показался ему совершенно нормальным, но еще ослабленным болезнью.
«Абсолютно адекватный - слабый, да - но абсолютно адекватный», - подчернул Жулин.
Ранее сообщалось, что известного фигуриста начали готовить к транспортировке в Германии, врачи одной из немецких клиник взялись провести дальнейшее лечение Костомарова с возможным протезированием и дальнейшей реабилитацией.