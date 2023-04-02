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«КП»: тренер Александр Жулин рассказал о состоянии Романа Костомарова

Ирина Елагина
14:22 02.04.2023
Роман Костомаров вышел на связь со своим тренером и прислал из больницы звуковое сообщение.
«КП»: тренер Александр Жулин рассказал о состоянии Романа Костомарова
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Олимпийский чемпион Роман Костомаров, проходящий лечение после нескольких операций по ампутации, прислал звуковое сообщение своему тренеру Александру Жулину. Об этом сообщает «КП».

«Два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова», - рассказал Жулин.

По словам тренера, он был очень удивлен, что Костомаров вышел на связь.

«Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы», - признался тренер Костомарова.

По оценкам Жулина, Костомаров показался ему совершенно нормальным, но еще ослабленным болезнью.

«Абсолютно адекватный - слабый, да - но абсолютно адекватный», - подчернул Жулин.

Ранее сообщалось, что известного фигуриста начали готовить к транспортировке в Германии, врачи одной из немецких клиник взялись провести дальнейшее лечение Костомарова с возможным протезированием и дальнейшей реабилитацией.

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