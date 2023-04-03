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WP: найдены доказательства того, что Трамп препятствовал расследованию дела о документах

Сергей Лебедев
03:40 03.04.2023
Следователи получили их при изучении электронных писем и сообщений от бывшего помощника экс-президента.
WP: найдены доказательства того, что Трамп препятствовал расследованию дела о документах
© Фото: Ron Sachs Keystone Press Agency Globallookpress
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Следователи министерства юстиции США и ФБР собрали новые доказательства, указывающие на возможное воспрепятствование экс-президентом Дональдом Трампом расследованию дела о секретных документах, которые нашли в его резиденции Мар-а-Лаго. Их получили в ходе изучения электронных писем и текстовых сообщений от бывшего помощника Трампа.

Отмечается, что следователи сосредоточились на событиях после получения советниками экс-президента требования вернуть секретные документы. Как сообщает газета Washington Post, удалось собрать доказательства того, что Трамп после получения требования осмотрел содержимое коробок с документами и решил некоторые из них оставить себе.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что в ходе обыска в его имении нашли лишь папки от секретных документов, а не сами бумаги. По словам бывшего президента, никаких настоящих документов не было, поскольку при встречах в Овальном кабинете бумаги убирали из папок и обложки оставались пустыми.

В феврале американский телеканал CNN сообщил, что в имении Дональда Трампа обнаружили новые секретные документы. Сообщалось также, что бумаги передали в Минюст.

Подобный инцидент произошел и с действующим главой США Джо Баденом. Сообщалось, что президент оставил себе порядка 20 секретных документов.

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