Трамп сравнил ФБР с гестапо после обыска в своем имении

По словам Трампа, в его резиденции были найдены лишь папки от документов, а не сами бумаги.

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что во время обыска в его имении американские правоохранительные органы смогли найти лишь папки от секретных документов, а не сами бумаги. Федеральную службу безопасности, которая проводила следствие в его резиденции, 45-й президент США окрестил словом «гестапо».

«Многие из так называемых документов, изъятых "гестапо" в Мар-а-Лаго, в отличие от "нерейдов у Байдена", были дешевыми и самыми обычными папками со словами "материалы для президента", "конфиденциально", "секретно" или другими штампами на обложке», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как сообщил экс-президент США, внутри папок никаких настоящих документов не было, поскольку во время встреч в Овальном кабинете бумаги убирали из папок и обложки оставались пустыми.

По словам американского политика, нет ничего плохого в том, что он собирал папки в стопочку как воспоминание. А вот «министерству несправедливости» стоит проверить действующего президента США Джо Байдена на предмет хранения материалов в доступных местах, написал Дональд Трамп.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что в имении Трампа были обнаружены новые секретные документы. Сообщалось также, что бумаги были переданы в Министерство юстиции США.

Подобный инцидент произошел и с действующим главой Соединенных Штатов Джо Баденом. В центре Байдена, а также в других местах, включая его собственный гараж, американский президент оставил порядка 20 секретных документов. Он также заявил, что не сожалеет об этом, после чего его слова назвали «идиотизмом» на телеканале Fox News.