В стране и мире В стране и мире В стране и мире

CNN: в резиденции Трампа обнаружили новые секретные документы

Семен Лавров
05:43 11.02.2023
Юристы экс-президента США обнаружили в его резиденции Мар-а-Лаго документы разного уровня секретности и передали их в минюст.
CNN: в резиденции Трампа обнаружили новые секретные документы
© Фото: Brandon Bell, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Секретные документы, найденные адвокатами экс-президента США Дональда Трампа в его резиденции в Мара-а-Лаго в декабре, были переданы в министерство юстиции страны. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Адвокаты Трампа нашли документы с грифами секретности в декабре, когда проверяли коробки в резиденции бывшего президента. Адвокаты передали документы в министерство юстиции», - говорится в публикации.

При этом отмечается, что среди обнаруженных у 45-ого главы Белого дома файлов присутствовали документы наивысшего уровня секретности.

Ранее подобный инцидент произошел с действующим президентом США. После того, как несколько десятков секретных документов были найдены в центре Байдена и в гараже американского лидера, он заявил, что не сожалеет об этом. Подобную реакцию на телеканале Fox News назвали «идиотизмом».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:43 В стране и мире
Белый дом: на высоте 12 километров над Аляской был сбит неизвестный летательный аппарат
22:29 Армия
ЦПВС: зарубежные организации уклоняются от помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии
22:12 В стране и мире
Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч человек
21:32 В стране и мире
Помощник главы Пентагона заявила, что США не возражают против ударов Киева по Крыму
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.