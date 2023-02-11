CNN: в резиденции Трампа обнаружили новые секретные документы

Юристы экс-президента США обнаружили в его резиденции Мар-а-Лаго документы разного уровня секретности и передали их в минюст.

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Секретные документы, найденные адвокатами экс-президента США Дональда Трампа в его резиденции в Мара-а-Лаго в декабре, были переданы в министерство юстиции страны. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Адвокаты Трампа нашли документы с грифами секретности в декабре, когда проверяли коробки в резиденции бывшего президента. Адвокаты передали документы в министерство юстиции», - говорится в публикации.

При этом отмечается, что среди обнаруженных у 45-ого главы Белого дома файлов присутствовали документы наивысшего уровня секретности.

Ранее подобный инцидент произошел с действующим президентом США. После того, как несколько десятков секретных документов были найдены в центре Байдена и в гараже американского лидера, он заявил, что не сожалеет об этом. Подобную реакцию на телеканале Fox News назвали «идиотизмом».