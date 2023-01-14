В стране и мире В стране и мире В стране и мире

CBS: Байден оставил около 20 секретных документов в разных местах

Семен Лавров
07:24 14.01.2023
Всего глава Белого дома оставил около 10 секретных документов центре Байдена при Пенсильванском университете и примерно столько же в своей резиденции в Уилмингтоне.
CBS: Байден оставил около 20 секретных документов в разных местах
© Фото: Jim LoScalzo - Pool, CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В общей сложности около 20 секретных документов были найдены в центре Байдена при Пенсильванском университете и в его резиденции в Уилмингтоне. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает телеканал CBS News.

«По словам источника, общее количество известных документов, помеченных как секретные, составляет примерно 20», - говорится в публикации.

Согласно его данным, менее 10 документов, отмеченных как секретные, были найдены в резиденции Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. А в центре Байдена при Пенсильванском университете, где обнаружили примерно столько же, среди прочих были найдены файлы с грифом наивысшей секретности.

«Совершенно секретно — это высший из трех основных уровней классификации: конфиденциальный, секретный и совершенно секретный . Утечка сверхсекретной информации может нанести "исключительно серьезный ущерб"», - цитирует источник в правоохранительных органах CBS News.

Ранее в Конгрессе США заявили, что секретные документы времен вице-президентства Байдена были украдены им и спрятаны. Скандал, возникший вокруг главы Белого дома в связи с этой ситуацией, прокомментировал также бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. По его словам, в Америке был случай, когда за нахождение одного секретного документа человек получил 5 лет тюрьмы, тогда как президентам страны такое, как правило, сходило с рук.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:24 В стране и мире
CBS: Байден оставил около 20 секретных документов в разных местах
07:53 В стране и мире
Актера Назарова уволили из МХТ им. Чехова за критику СВО
06:45 В стране и мире
Newsweek: США нарушают обещания, расширяя границы своего участия в конфликте на Украине
03:25 В стране и мире
РФ запросила заседание СБ ООН в связи со стремлением Киева уничтожить УПЦ
01:19 В стране и мире
Небензя: РФ готова к достижению целей СВО путем переговоров
Популярное
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.