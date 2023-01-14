CBS: Байден оставил около 20 секретных документов в разных местах

Всего глава Белого дома оставил около 10 секретных документов центре Байдена при Пенсильванском университете и примерно столько же в своей резиденции в Уилмингтоне.

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В общей сложности около 20 секретных документов были найдены в центре Байдена при Пенсильванском университете и в его резиденции в Уилмингтоне. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает телеканал CBS News.

«По словам источника, общее количество известных документов, помеченных как секретные, составляет примерно 20», - говорится в публикации.

Согласно его данным, менее 10 документов, отмеченных как секретные, были найдены в резиденции Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. А в центре Байдена при Пенсильванском университете, где обнаружили примерно столько же, среди прочих были найдены файлы с грифом наивысшей секретности.

«Совершенно секретно — это высший из трех основных уровней классификации: конфиденциальный, секретный и совершенно секретный . Утечка сверхсекретной информации может нанести "исключительно серьезный ущерб"», - цитирует источник в правоохранительных органах CBS News.

Ранее в Конгрессе США заявили, что секретные документы времен вице-президентства Байдена были украдены им и спрятаны. Скандал, возникший вокруг главы Белого дома в связи с этой ситуацией, прокомментировал также бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. По его словам, в Америке был случай, когда за нахождение одного секретного документа человек получил 5 лет тюрьмы, тогда как президентам страны такое, как правило, сходило с рук.