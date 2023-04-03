Татарский перед взрывом пошутил, что подаренный Треповой бюст заминирован

Ранее задержанная призналась в том, что передала погибшему военкору статуэтку, которая впоследствии взорвалась.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress

Пострадавший при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге Евгений Вологин рассказал в беседе со «Звездой» о ходе творческого вечера с военкором Владленом Татарский, погибшим накануне.

По словам очевидца, в тот вечер обстановка была непринужденной, собралась доброжелательная по отношению к журналисту публика.

Кроме того, Вологин описал поведение Дарьи Треповой, которая подозревается в подрыве кафе. Именно она передала Татарскому в качестве подарка бюст с его изображением.

«Он шутил по поводу того, что в его адрес раздаются угрозы. Когда была предоставлена возможность задать вопрос этой девушке...Он, во-первых, ее узнал, вспомнил, как ее зовут - Настя. Он представил ее своей жене, которая была на встрече», - сказал очевидец.

Военкор обменялся с девушкой воспоминаниями, связанными с участием в деле поддержки ДНР.

«Она, оказывается, пообещала ему подарить его изображение. Она вышла к месту, где он выступал и подарила ему с коробкой его бюст...Там даже шутка была со стороны Владлена по поводу того, что бюст может быть заминирован», - добавил Вологин.

Татарский предложил девушке сесть рядом с ним. Трепова этим приглашением воспользовалась, однако заняла место, максимально отдаленное от него. Чуть позже она ушла.

«Когда она проходила мимо меня своей одеждой, я обратил внимание на ее лицо, она сказала, что волнуется. Это не вызвало никаких подозрений», - отметил Вологин.

Ранее постоянный участник мероприятий «Кибер Фронта Z» рассказывал, что вручившая Татарскому подарок девушка представилась другим именем.