В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Татарский перед взрывом пошутил, что подаренный Треповой бюст заминирован

Анна Назайкина
16:47 03.04.2023
Ранее задержанная призналась в том, что передала погибшему военкору статуэтку, которая впоследствии взорвалась.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Пострадавший при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге Евгений Вологин рассказал в беседе со «Звездой» о ходе творческого вечера с военкором Владленом Татарский, погибшим накануне.

По словам очевидца, в тот вечер обстановка была непринужденной, собралась доброжелательная по отношению к журналисту публика.

Кроме того, Вологин описал поведение Дарьи Треповой, которая подозревается в подрыве кафе. Именно она передала Татарскому в качестве подарка бюст с его изображением.

«Он шутил по поводу того, что в его адрес раздаются угрозы. Когда была предоставлена возможность задать вопрос этой девушке...Он, во-первых, ее узнал, вспомнил, как ее зовут - Настя. Он представил ее своей жене, которая была на встрече», - сказал очевидец.

Военкор обменялся с девушкой воспоминаниями, связанными с участием в деле поддержки ДНР.

«Она, оказывается, пообещала ему подарить его изображение. Она вышла к месту, где он выступал и подарила ему с коробкой его бюст...Там даже шутка была со стороны Владлена по поводу того, что бюст может быть заминирован», - добавил Вологин.

Татарский предложил девушке сесть рядом с ним. Трепова этим приглашением воспользовалась, однако заняла место, максимально отдаленное от него. Чуть позже она ушла.

«Когда она проходила мимо меня своей одеждой, я обратил внимание на ее лицо, она сказала, что волнуется. Это не вызвало никаких подозрений», - отметил Вологин.

Ранее постоянный участник мероприятий «Кибер Фронта Z» рассказывал, что вручившая Татарскому подарок девушка представилась другим именем.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:50 В стране и мире
Kyodo: Китай впервые за 60 лет поменял позицию по Курилам
16:16 В стране и мире
Володин заявил, что Госдума готовит поправки, запрещающие деятельность МУС в России
16:14 В стране и мире
Видео
В Киево-Печерской лавре заперли монахов, одному из них стало плохо
16:06 В стране и мире
NBC: аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США
15:35 В стране и мире
Столтенберг: страны НАТО передали Украине вооружений на 65 млрд евро
Популярное
Видео
Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Волгоградской области
Видео
Военный эксперт Насонов: военкора Татарского могли подорвать с помощью датчика или SIM-карты
ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.