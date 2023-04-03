В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МиГ-29 против России: почему Словакия незаконно передала советские истребители Украине

Константин Коковешников
Дмитрий Трунов
22:32 03.04.2023
Первой страной, направившей на Украину советские истребители, стала Словакия. Несмотря на то, что формально Россия на это согласия не дала - его даже не запрашивали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergey Popsuevich, Transport Photo Images, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Варшава отправила на Украину первую партию истребителей МиГ-29 советского производства. Для Киева эти машины оптимальны: они хорошо знакомы их летчикам, на них они умеют летать, в отличие от западных образцов. Чтобы переучить экипаж на определенный тип самолета, требуется много времени и денег. Вопрос цены для НАТО стоит остро, речь идет о тратах, которые будут бесконечны, тем более что генсек альянса Йенс Столтенберг как раз заявил о начале согласования многолетней программы поддержки Украины.

На польский аэродром Мальборк в январе было переброшено подразделение истребителей F-35, стоящих на вооружение королевских ВВС Нидерландов - официально для усиления охраны воздушного пространства. Рядом с ними французские истребители Rafale, американские F-16 и еще советские истребители МиГ-29. Совместно выполняют в воздухе учебный перехват транспортного самолета. Всего на вооружении Польши стоят до 40 таких машин. Три десятка - в исправном состоянии. Четыре из них, по всей видимости, и были переданы Украине. В Варшаве говорят, что все равно собирались их списать.

«Зачем они нам в Польше нужны были? Это постсоветская техника, которая в течении нескольких ближайших лет должна была быть заменена», - говорит Марчин Пшидач, глава бюро международной политики канцелярии президента Польши.

Ранее по такой же схеме Киеву поставили больше половины всех стоявших на вооружении в Польше советских танков Т-72. На их место должны прийти американские Abrams и южнокорейские К2. Однако первой страной, направившей на Украину советские истребители МиГ-29, стала Словакия. Несмотря на то, что формально Россия на это согласия не дала - его даже не запрашивали.

«Происходит реэкспорт произведенной Советским Союзом техники, правопреемником СССР является РФ. Это нарушение с их стороны, но им на данный момент плевать на претензии России. Они не хотят считаться с законными требованиями РФ прекратить реэкспорт техники», - говорит военный эксперт Дмитрий Корнев.

Возможные поставки на Украину истребителей одобряют 26,7% граждан Германии, 65% - против. Впрочем, пока ни одна из стран не поддержала запросы Киева на передачу ему собственно натовских самолетов. Зато уже завтра министры иностранных дел стран-участниц НАТО могут согласовать разработку многолетней программы поддержки Киева. Хотя вопрос о членстве Украины в этой организации по-прежнему открытый, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Позиция НАТО остается неизменной - Украину войдет в его состав. Но в то же время главное сейчас - гарантировать сохранение ей суверенитета в Европе. Без этого разговоры о вступлении Украины в НАТО бессмысленны», - заявил Столтенберг.

Зато уже 4 апреля в Альянс, как ожидается, официально вступит Финляндия. Хотя для действующего премьера этой страны Санны Марин, подававшей заявку на членство в НАТО, праздник оказался омрачен поражением на выборах. Ее партия заняла на них лишь третье место. А к власти - неожиданно для многих - пришли крайне правые. Самому Столтенбергу пришлось оправдываться, почему еще одной стране - Швеции - также претендующей на вступление в НАТО, остается довольствоваться лишь успехами соседей.

«Это заняло чуть больше недель, чем мы рассчитывали. Может быть, даже месяцев. Но мы по-прежнему движемся очень быстро», - считает Столтенберг.

С присоединением к НАТО Финляндии она станет уже седьмой страной, с которой Россию связывает общая граница. А ее протяженность вырастет в 2 раза.

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Россия ответит на это укреплением своего потенциала на западном и северо-западном направлении.

«Угроза для нашего второго в стране мегаполиса – Питера - возросла. Это требует укрепления Северного флота, сухопутных войск и авиации», - говорит доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

И как стало известно уже этим вечером, о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе объявит Вашингтон. Пока же немецкий концерн Rheinmetall завершает строительство нового сервисного хаба по обслуживанию танков и БМП в Румынии. Его открытие должно состояться уже в этом месяце. А Польша по заказу Украины приступает к изготовлению 100 бронетранспортеров. До сих пор в руководстве сразу нескольких европейских стран заявляли, что их производства работают на пределе возможностей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:45 В стране и мире
Лавров: США пытаются сорвать саммит Россия-Африка
00:17 В стране и мире
Видео
Трамп прибыл в Нью-Йорк, где 4 апреля предстанет перед судом
23:37 В стране и мире
В Госдуме намерены ужесточить наказание за терроризм
21:18 В стране и мире
Небензя раскритиковал международные организации за отсутствие реакции на убийство Татарского
20:30 В стране и мире
Видео
Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества
Популярное
Получивший гражданство Армении Галустян заявил, что «не свалит» из России
Видео
Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Волгоградской области
Видео
Военный эксперт Насонов: военкора Татарского могли подорвать с помощью датчика или SIM-карты
ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.