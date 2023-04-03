МиГ-29 против России: почему Словакия незаконно передала советские истребители Украине

Первой страной, направившей на Украину советские истребители, стала Словакия. Несмотря на то, что формально Россия на это согласия не дала - его даже не запрашивали.

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Варшава отправила на Украину первую партию истребителей МиГ-29 советского производства. Для Киева эти машины оптимальны: они хорошо знакомы их летчикам, на них они умеют летать, в отличие от западных образцов. Чтобы переучить экипаж на определенный тип самолета, требуется много времени и денег. Вопрос цены для НАТО стоит остро, речь идет о тратах, которые будут бесконечны, тем более что генсек альянса Йенс Столтенберг как раз заявил о начале согласования многолетней программы поддержки Украины.

На польский аэродром Мальборк в январе было переброшено подразделение истребителей F-35, стоящих на вооружение королевских ВВС Нидерландов - официально для усиления охраны воздушного пространства. Рядом с ними французские истребители Rafale, американские F-16 и еще советские истребители МиГ-29. Совместно выполняют в воздухе учебный перехват транспортного самолета. Всего на вооружении Польши стоят до 40 таких машин. Три десятка - в исправном состоянии. Четыре из них, по всей видимости, и были переданы Украине. В Варшаве говорят, что все равно собирались их списать.

«Зачем они нам в Польше нужны были? Это постсоветская техника, которая в течении нескольких ближайших лет должна была быть заменена», - говорит Марчин Пшидач, глава бюро международной политики канцелярии президента Польши.

Ранее по такой же схеме Киеву поставили больше половины всех стоявших на вооружении в Польше советских танков Т-72. На их место должны прийти американские Abrams и южнокорейские К2. Однако первой страной, направившей на Украину советские истребители МиГ-29, стала Словакия. Несмотря на то, что формально Россия на это согласия не дала - его даже не запрашивали.

«Происходит реэкспорт произведенной Советским Союзом техники, правопреемником СССР является РФ. Это нарушение с их стороны, но им на данный момент плевать на претензии России. Они не хотят считаться с законными требованиями РФ прекратить реэкспорт техники», - говорит военный эксперт Дмитрий Корнев.

Возможные поставки на Украину истребителей одобряют 26,7% граждан Германии, 65% - против. Впрочем, пока ни одна из стран не поддержала запросы Киева на передачу ему собственно натовских самолетов. Зато уже завтра министры иностранных дел стран-участниц НАТО могут согласовать разработку многолетней программы поддержки Киева. Хотя вопрос о членстве Украины в этой организации по-прежнему открытый, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Позиция НАТО остается неизменной - Украину войдет в его состав. Но в то же время главное сейчас - гарантировать сохранение ей суверенитета в Европе. Без этого разговоры о вступлении Украины в НАТО бессмысленны», - заявил Столтенберг.

Зато уже 4 апреля в Альянс, как ожидается, официально вступит Финляндия. Хотя для действующего премьера этой страны Санны Марин, подававшей заявку на членство в НАТО, праздник оказался омрачен поражением на выборах. Ее партия заняла на них лишь третье место. А к власти - неожиданно для многих - пришли крайне правые. Самому Столтенбергу пришлось оправдываться, почему еще одной стране - Швеции - также претендующей на вступление в НАТО, остается довольствоваться лишь успехами соседей.

«Это заняло чуть больше недель, чем мы рассчитывали. Может быть, даже месяцев. Но мы по-прежнему движемся очень быстро», - считает Столтенберг.

С присоединением к НАТО Финляндии она станет уже седьмой страной, с которой Россию связывает общая граница. А ее протяженность вырастет в 2 раза.

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Россия ответит на это укреплением своего потенциала на западном и северо-западном направлении.

«Угроза для нашего второго в стране мегаполиса – Питера - возросла. Это требует укрепления Северного флота, сухопутных войск и авиации», - говорит доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

И как стало известно уже этим вечером, о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе объявит Вашингтон. Пока же немецкий концерн Rheinmetall завершает строительство нового сервисного хаба по обслуживанию танков и БМП в Румынии. Его открытие должно состояться уже в этом месяце. А Польша по заказу Украины приступает к изготовлению 100 бронетранспортеров. До сих пор в руководстве сразу нескольких европейских стран заявляли, что их производства работают на пределе возможностей.