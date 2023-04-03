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Польша передала киевскому режиму несколько истребителей МиГ-29

Тимур Шерзад
10:06 03.04.2023
Представитель президента Польши Марчин Пшидач заявил, что это было завершение передачи первой части предназначенных для Украины истребителей.
Польша передала киевскому режиму несколько истребителей МиГ-29
© Фото: Michael Debets, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Варшава передала Киеву несколько истребителей МиГ-29. Об этом сообщил Марчин Пшидач, представитель президента Польши. 

«Насколько я знаю, несколько самолетов МиГ-29 уже отправлены», - заявил Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. 

Он добавил, что эта передача была завершением процесса передачи первой части истребителей. Кроме этого, Марчин Пшидач отметил, что Польша все равно планировала заменить свой авиапарк более новыми самолетами в течение нескольких лет. 

Ранее сообщалось, что первые четыре истребителя МиГ-29 передала Украине Словакия. До этого Соединенные Штаты предложили Словакии в качестве компенсации за истребители 12 вертолетов AH-1Z Viper.

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