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Задержанный за шпионаж журналист WSJ Гершкович не имеет жалоб на содержание в СИЗО

Дмитрий Трунов
21:32 03.04.2023
У Эвана Гершковича двухместная камера и пока нет соседа.
Задержанный за шпионаж журналист WSJ Гершкович не имеет жалоб на содержание в СИЗО
© Фото: Dmitry Chasovitin, Global Look Press
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У задержанного в Екатеринбурге за шпионаж журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича нет жалоб на содержание в московском СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, члены которой посетили его в изоляторе.

Американский журналист находится в СИЗО-2 ФСИН России («Лефортово») в карантинной камере.

«Камера у журналиста двухместная, однако соседей у Эвана нет, появиться сосед может лишь после получения отрицательного теста на наличие коронавирусного заболевания», - сообщили в ОНК.

Гершковичу предстоит пройти медицинское обследование, в том числе на хронические заболевания, а также пообщаться с психологом.

30 марта ФСБ сообщила о задержании Эвана Гершковича в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, он встречался с информатором, от которого пытался получить сведения о деятельности одного из российских военно-промышленных предприятий. Суд арестовал журналиста на 29 суток (до 29 мая) по обвинению в шпионаже. Вину он не признает.

Редакция The Wall Street Journal потребовала освободить репортера, а также призвала выслать из США российских журналистов и посла. Задержание Гершковича обсуждали в телефонном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент США Джо Байден призвал российские власти освободить Гершковича в ходе выступления в Белом доме перед поездкой в Миссисипи.

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