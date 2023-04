В стране и мире Задержанный за шпионаж журналист WSJ Гершкович не имеет жалоб на содержание в СИЗО Дмитрий Трунов У Эвана Гершковича двухместная камера и пока нет соседа. © Фото: Dmitry Chasovitin, Global Look Press Читайте нас на: У задержанного в Екатеринбурге за шпионаж журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича нет жалоб на содержание в московском СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, члены которой посетили его в изоляторе. Американский журналист находится в СИЗО-2 ФСИН России («Лефортово») в карантинной камере. «Камера у журналиста двухместная, однако соседей у Эвана нет, появиться сосед может лишь после получения отрицательного теста на наличие коронавирусного заболевания», - сообщили в ОНК. Гершковичу предстоит пройти медицинское обследование, в том числе на хронические заболевания, а также пообщаться с психологом. 30 марта ФСБ сообщила о задержании Эвана Гершковича в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, он встречался с информатором, от которого пытался получить сведения о деятельности одного из российских военно-промышленных предприятий. Суд арестовал журналиста на 29 суток (до 29 мая) по обвинению в шпионаже. Вину он не признает. Редакция The Wall Street Journal потребовала освободить репортера, а также призвала выслать из США российских журналистов и посла. Задержание Гершковича обсуждали в телефонном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент США Джо Байден призвал российские власти освободить Гершковича в ходе выступления в Белом доме перед поездкой в Миссисипи. Экспертное мнение и аналитика