В стране и мире Байден призвал Россию отпустить арестованного за шпионаж журналиста WSJ Игнат Далакян Ранее ФСБ РФ сообщила, что американский журналист собирал данные об одном из российских предприятий ВПК в Екатеринбурге. © Фото: Yuri Gripas, CNP, Globallookpress Читайте нас на: Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал российские власти освободить арестованного за шпионаж сотрудника американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. С таким заявлением американский президент выступил в Белом доме перед поездкой в Миссисипи. «Освободите его», - цитирует ТАСС слова Байдена. Напомним, в Екатеринбурге был задержан американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. Сотрудник издания подозревается в шпионаже. По данным ФСБ РФ, Гершкович собирал информацию об одном из предприятий ВПК России, которая содержала гостайну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сотрудник американской газеты был взят с поличным. Суд избрал меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу до 29 мая 2023 года. Экспертное мнение и аналитика