Байден призвал Россию отпустить арестованного за шпионаж журналиста WSJ
Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал российские власти освободить арестованного за шпионаж сотрудника американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. С таким заявлением американский президент выступил в Белом доме перед поездкой в Миссисипи.
«Освободите его», - цитирует ТАСС слова Байдена.
Напомним, в Екатеринбурге был задержан американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. Сотрудник издания подозревается в шпионаже. По данным ФСБ РФ, Гершкович собирал информацию об одном из предприятий ВПК России, которая содержала гостайну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сотрудник американской газеты был взят с поличным. Суд избрал меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу до 29 мая 2023 года.