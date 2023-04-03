В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Соединение Вооруженных сил Белоруссии выйдет к границе в рамках проверки боеготовности

Тимур Шерзад
16:56 03.04.2023
В Совбезе Белоруссии уточнили, что проверка будет носить относительно длительный характер, проводясь в течение месяца.
Соединение Вооруженных сил Белоруссии выйдет к границе в рамках проверки боеготовности
© Фото: Минобороны Белоруссии
Читайте нас на:

Одно из соединений Вооруженных сил Белоруссии выйдет к государственной границе в рамках проверки боеготовности. Об этом рассказал госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович. 

«Проверка будет носить довольно-таки длительный характер, будет проводиться в течение месяца, как это заложено в планы, будет затрагивать различные полигоны, участки местности на территории всей Республики Беларусь, в том числе с выходом к государственной границе, как заложено в планы подготовки данного соединения», - заявил он. 

В ходе проверки будут отработаны перевод соединения с мирного на военное время, призыв, поставка вооружений и военной техники и выход соединения на полигоны для выполнения задач. Кроме этого, будут отработаны оборона и рейдовые действия. 

Ранее Владимир Путин заявил о том, что Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. В планах построить хранилища для таких боеприпасов уже к 1 июля 2023 года.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:50 В стране и мире
Kyodo: Китай впервые за 60 лет поменял позицию по Курилам
16:16 В стране и мире
Володин заявил, что Госдума готовит поправки, запрещающие деятельность МУС в России
16:14 В стране и мире
Видео
В Киево-Печерской лавре заперли монахов, одному из них стало плохо
16:06 В стране и мире
NBC: аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США
15:35 В стране и мире
Столтенберг: страны НАТО передали Украине вооружений на 65 млрд евро
Популярное
Видео
Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Волгоградской области
Видео
Военный эксперт Насонов: военкора Татарского могли подорвать с помощью датчика или SIM-карты
ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.