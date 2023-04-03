Соединение Вооруженных сил Белоруссии выйдет к границе в рамках проверки боеготовности

В Совбезе Белоруссии уточнили, что проверка будет носить относительно длительный характер, проводясь в течение месяца.

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Одно из соединений Вооруженных сил Белоруссии выйдет к государственной границе в рамках проверки боеготовности. Об этом рассказал госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

«Проверка будет носить довольно-таки длительный характер, будет проводиться в течение месяца, как это заложено в планы, будет затрагивать различные полигоны, участки местности на территории всей Республики Беларусь, в том числе с выходом к государственной границе, как заложено в планы подготовки данного соединения», - заявил он.

В ходе проверки будут отработаны перевод соединения с мирного на военное время, призыв, поставка вооружений и военной техники и выход соединения на полигоны для выполнения задач. Кроме этого, будут отработаны оборона и рейдовые действия.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. В планах построить хранилища для таких боеприпасов уже к 1 июля 2023 года.