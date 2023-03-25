Путин: к 1 июля в Белоруссии построят хранилище тактического ядерного оружия

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В Белоруссии первого июля завершится строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия. Об этом сегодня заявил Владимир Путин. Кроме того, президент отметил, что уже десять белорусских самолетов готовы в качестве носителей ТЯО. Также Минску передали ракетные комплексы «Искандер». В апреле Россия приступ к обучению экипажей для них.

Президент подчеркнул, что Россия не передает само тактическое ядерное оружие Белоруссии – как и США своим союзникам. Речь идет о подготовке условий и экипажей в странах союзников.

«Они в определенных странах у союзников готовят их носители и готовят экипажи. Мы тоже это собираемся делать. Именно это Александр Григорьевич предложил», - сказал Владимир Путин.

По словам главы государства, поводом для подобного шага стало намерение Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном. Напомним, об этом стало известно на этой неделе из уст заместителя министра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.

Ранее Владимир Путин предупреждал, что Россия будет реагировать на поставки боеприпасов подобного типа. А сегодня президент подчеркнул, что у нашей страны сотни тысяч снарядов с обедненным ураном, но они не применяются.