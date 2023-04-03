Зеленский заявил, что его не интересует гибель Татарского

Президент Украины подчеркнул, что думает об обстановке в собственной стране.

© Фото: President Of Ukraine Office, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не интересует взрыв в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Такое заявление он сделал перед украинскими журналистами.

«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия», - цитирует Зеленского Укринформ.

Президент добавил, что думает о том, что происходит в его собственной стране.

Взрыв в кафе на Университетской набережной произошел во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). В результате инцидента Татарский погиб, еще 32 человека пострадали. По подозрению в совершении теракта задержали 26-летнюю Дарью Трепову. В Национальном антитеррористическом комитете считают, что убийство Татарского спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального** (признаны в РФ иноагентами). Трепова, как утверждается, была активной сторонницей Навального**.

* «Фонд борьбы с коррупцией», ФБК - признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, в настоящее время юрлицо ликвидировано.

** Алексей Навальный - признан иноагентом, включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.