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SHOT: подозреваемая в убийстве военкора Татарского сняла квартиру рядом с кафе

Максим Крюков
10:47 03.04.2023
По данным Telegram-канала, после взрыва в кафе девушка направилась в арендованную у станции метро «Василеостровская» квартиру, после чего в новом образе покинула район, где было совершено покушение.
SHOT: подозреваемая в убийстве военкора Татарского сняла квартиру рядом с кафе
© Фото: Alexander Kulebyakin, GlobalLookPress
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Девушка, которую сейчас подозревают в причастности к убийству военного корреспондента Владлена Татарского, арендовала квартиру неподалеку от кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Подозреваемая в подрыве Владлена Татарского арендовала квартиру в пяти минутах от кафе, где проходил творческий вечер военкора», - говорится в сообщении.

Также, по данным источника, после взрыва в заведении девушка направилась в арендованную квартиру у станции метро «Василеостровская», там переоделась и в новом образе стала удаляться из района, где было совершено покушение.

Из базы данных МВД России стало известно, что подозреваемую в причастности к взрыву в петербургском кафе объявили в розыск. На опубликованной карточке написано и имя девушки - это Дарья Трепова. Официальной информации о том, что подозревают именно ее, до этого не было.

Напомним, в результате взрыва на творческом вечере Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге число пострадавших возросло до 32. По данным Министерства здравоохранения России, 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц прокомментировал трагедию в кафе в Санкт-Петербурге. По его словам, этот инцидент является террористическим актом, который исполнен Украиной с целью запугать работающих на информационном поле людей в России и лишить страну пассионарного человека, который боролся не только словом, но и делом с нашим врагом.

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