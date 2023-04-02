Военный корреспондент Коц рассказал, кто мог устроить взрыв в кафе Петербурга

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Специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц прокомментировал трагедию в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которой погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

«Это попытка устранить не только человека, который освещал события и имел свою непримиримую позицию по отношению к нашему сегодняшнему противнику, но и устранить бойца, воина, который старался привнести на поле боя что-то новое, что-то качественно действенное и эффективное. В первую очередь, это касается беспилотной авиации, борьбы с дронами и так далее», - сказал Коц.

По его словам, этот инцидент является террористическим актом, который исполнен Украиной, с целью запугать работающих на информационном поле людей в России и лишить страну пассионарного человека, который боролся не только словом, но и делом с нашим врагом.

Напомним, в одном из кафе в центре Петербурга произошел взрыв. В МВД России подтвердили, что погибшим человеком в результате происшествия является известный блогер и военкор Владлен Татарский. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял под свой контроль работу спецслужб на месте происшествия. Организаторы творческого вечера с военным блогером, который проходил в кафе Северной столицы, сообщили, что были приняты меры по обеспечению безопасности, однако, их оказалось недостаточно.