Школа при посольстве РФ в Варшаве возобновит работу 10 мая в другом здании

Посол РФ в Варшаве добавил, что российское посольство во вторник заявит протест по поводу силового изъятия здания школы в Варшаве.

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Школа при посольстве Российской Федерации в Варшаве возобновит работу 10 мая в другом здании. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

«После майских праздников. После 9 мая», - цитирует посла РИА Новости.

Сергей Андреев также отметил, что с 10 мая занятия будут проходить уже в обычном режиме, а до этого потребуется время, чтобы вывезти оборудование и имущество школы.

Кроме того, посол РФ в Варшаве сообщил, что посольство России во вторник заявит протест по поводу силового изъятия здания школы в Варшаве.

Ранее сообщалось, что сотрудники российской школы в Варшаве покинули здание. По словам советника-посланника дипломатической миссии РФ в Польше Андрея Ордаша, они отправились на другой объект диппредставительства России в Варшаве.