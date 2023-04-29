В МИД РФ резко отреагировали на вторжение Польши на территорию посольства РФ в этой стране

В частности, власти этой страны ворвались в здание школы, сломали дверь и заявили сотрудникам покинуть здание к определенному сроку.

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В МИД России отреагировали на недружественные действия Польши. В частности, правоохранительные органы и представители властей 29 апреля ворвались в здание школы при посольстве РФ в Польше. Была сломана дверь, а сотрудникам заявлено, что они должны покинуть здание до 18 часов по местному времени.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что такой наглый поступок со стороны польских властей не останется без ответа с российской стороны, назвав его «вопиющим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года» и очередным посягательством на российскую дипломатическую недвижимость в Польше. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей», - заявила Мария Захарова.

Также она указала, что данное действие властей Польши - это провокация, отметив, что официальная Варшава «много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство, ведет себя вызывающие и противоправно».

Ранее власти Польши изъяли денежные средства со счетов посольства и торгового представительства России в этой стране. Сообщалось, что банк Santander уведомил об изъятии средств и переводе их на счета местной прокуратуры, следом закрыв российские счета и уведомив о прекращении сотрудничества. Посол России Сергей Андреев информировал, что на данных счетах находились значительные средства, которые были как в американской так и в польской валюте.