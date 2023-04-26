Посол РФ в Польше сообщил об изъятии денег со счетов посольства и торгпредства
Власти Польши присвоили денежные средства Российской Федерации, изъяв их со счетов. В частности, их изъяли со счетов посольства Российской Федерации в Республике Польша и перевели на счета местной прокуратуры.
Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол РФ Сергей Андреев. Он расскзал, что соответствующее уведомление было получено от прокуратуры.
«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», - цитирует его РИА Новости.
Высокопоставленный российский дипломат отметил, что на данных счетах находились значительные средства, которые были как в американской валюте, так и в польской. Данный поступок властей страны пребывания он назвал грубейшим нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.
Ранее СМИ США сообщило, что Евросоюз до сих пор не может найти и заморозить 136 миллиардов евро российских активов. Также отмечено, что не все страны сообщества замораживают их в равной мере.