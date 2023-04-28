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B92: президент Сербии Вучич экстренно госпитализирован

Алексей Курильченко
08:33 28.04.2023
Власти страны пока не прокомментировали возможную госпитализацию сербского лидера.
B92: президент Сербии Вучич экстренно госпитализирован
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Президент Сербии Александр Вучич был экстренно госпитализирован по неизвестной причине. Об этом сообщает сербский портал B92 со ссылкой на неназванный источник.

По данным портала, это уже вторая госпитализация за 20 дней. Официальных сообщений о недомогании сербского лидера не поступало.

Ранее, 25 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью. Причиной плохого самочувствия оказался желудочный грипп. На данный момент турецкий лидер чувствует себя хорошо, он уже приступил к работе и принял участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую».

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