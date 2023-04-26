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Эрдогану стало плохо из-за желудочного гриппа в прямом эфире

Ирина Елагина
01:53 26.04.2023
Турецкий президент признался, что хотел отказаться от прямого эфира из-за недомогания, но пришел, чтобы сдержать слово.
Эрдогану стало плохо из-за желудочного гриппа в прямом эфире
© Фото: Turkish Presidency XinHua Globallookpress
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Желудочный грипп стал причиной инцидента с президентом Турции Тайипом Эрдоганом во время интервью, которое в прямом эфире транслировали местные телеканалы 25 апреля. Повисшая пауза в трансляции вызвала беспокойство в соцсети, но Эрдоган вскоре вернулся на экраны и прокомментировал причину внезапного прекращения интервью.

«Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп. Я даже думал, не отменить ли нам программу. Но мы обещали и пришли. Я прошу прощения у вас и у наших зрителей», - приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Из-за нездоровья президента модератору встречи пришлось свернуть интервью, и после двух коротких вопросов он заявил о прекращении трансляции, так как надо «позволить господину президенту отдохнуть».

Ранее сообщалось, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова не исключает участие представителей Центризбиркома в качестве наблюдателей в Турции.

Напомним, что выборы президента Турции состоятся 14 мая. Главным соперником Эрдогана называют лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу.

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