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В Минздраве Турции заявили о хорошем состоянии здоровья Эрдогана

Вероника Волосунова
15:35 27.04.2023
Глава Минздрава добавил, что в кратчайшие сроки Эрдоган возобновит свою программу.
В Минздраве Турции заявили о хорошем состоянии здоровья Эрдогана
© Фото: Mustafa Kaya, XinHua, Globallookpress
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Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что состояние здоровья президента страны Реджепа Эрдогана оценивается как хорошее, уже в ближайшее время он возобновит свою программу. Об этом сообщает RT

«Состояние его здоровья хорошее. Он возобновит свою программу как можно скорее», - заявил Коджа.  

Напомним, 25 апреля турецкому лидеру Эрдогану стало плохо во время интервью в прямом эфире. Он признался, что думал отменить его из-за недомогания, но не стал, так как обещал. Причиной плохого самочувствия оказался желудочный грипп, который возник на фоне интенсивной работы в последние дни. Интервью транслировали местные телеканалы.

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