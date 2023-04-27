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Путин и Эрдоган оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Алексей Курильченко
17:04 27.04.2023
Корпорация «Росатом» уже передала Министерству энергетики Турции сертификат о завозе топлива.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дали старт доставке ядерного топлива на первый энергоблок атомной электростанции «Аккую» в турецком ильче Гюльнар. В мероприятии также принял участие глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

«Помните, дорогой друг, как пять лет назад вы ставили задачу приурочить это событие к столетнему юбилею Турецкой Республики? Помните мою реакцию? Я сказал, что это маловероятно, это очень сложный, ответственный процесс, который требует большого времени, тщательности, обдумывания каждого шага на этом пути. И все-таки нам при вашей активной поддержке удалось это сделать. Это действительно большое событие. И при передаче сертификата, конечно, не могу не сказать: в добрый час! Разрешаю!» - сказал Путин.

Корпорация «Росатом» от лица ее главы Алексея Лихачева уже передала Министерству энергетики Турции сертификат о завозе топлива. На станции был поднят флаг мирного атома, символизирующий то, что Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой.

В ходе своей речи Путин выразил поддержку турецкому коллеге и выразил настрой на укрепление российско-турецкого взаимодействия. Он также поздравил Эрдогана с открытием.

По словам Эрдогана, все блоки АЭС будут введены в эксплуатацию к 2028 году. Работа станции, которая обеспечит до 10% от общего объема электроэнергии страны, сэкономит Турции 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа.

Строительство станции «Аккую» началось в 2018 году на основе межправительственного соглашения двух стран. Строительством станции занимается российский Росатом. АЭС состоит из четырех энергоблоков, общая мощность которых составит 4 800 мегаватт.

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