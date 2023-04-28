Националисты обстреляли Донецк, выпустив две ракеты из реактивной артиллерии

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Украинские боевики нанесли удар по Киевскому району столицы ДНР. По этому району Донецка были выпущены две ракеты из реактивной артиллерии. В 21:15 они нанесли удар из населенного пункта Очеретено. Информацию опубликовало представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю за военными преступлениями Украины).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:15 - н.п. Очеретено - г. Донецк (Киевский район): выпущено две ракеты из РСЗО», - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели семи человек при обстреле боевиками. По предварительным данным, это произошло из-за попадания снаряда в маршрутное такси №25.

Также националисты 28 апреля обстреляли Ворошиловский район города. Под ударом оказался район местного торгового центра. Пострадали жилые дома, у одного из них обрушилась кровля.

Минувшей ночью украинскими боевиками были обстреляны Васильевка и Егоровка. В течение часа по двум населенным пунктам они выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметров.