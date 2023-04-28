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Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка показали на видео

Алексей Курильченко
Владислав Кустов
12:45 28.04.2023
В результате удара повреждены жилые дома и автомобили.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Телеканал «Звезда» публикует кадры последствий обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка. Известно, что под ударом оказался район местного торгового центра.

Судя по кадрам, в результате удара также пострадали жилые дома. У одного из них обрушилась кровля. У припаркованного рядом автомобиля выбило лобовое стекло. О пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Ранее украинские боевики обстреляли из артиллерии Васильевку и Егоровку в Донецкой Народной Республике. Зафиксирован пуск 12 снарядов.

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