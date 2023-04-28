Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели семи человек при обстреле боевиками

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Стало известно о гибели семерых жителей Донецка. По предварительным данным, это произошло из-за попадания снаряда в маршрутное такси №25. Об этом сообщил градоначальник Донецка - мэр Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным в районе бывшего универсама "Украина" погибло 7 человек - попадание в маршрутное такси №25», - написал он.

Мэр добавил, что дополнительно информация проверяется. В минувшие сутки в Донецке четверо детей пострадали при взрыве мины «Лепесток». Мэр Кулемзин сообщил, что инцидент произошел в Пролетарском районе города. Дети уже доставлены в травматологический пункт.

Утром 28 апреля украинские националисты обстреляли Ворошиловский район города. Известно, что под ударом оказался район местного торгового центра. Пострадали жилые дома, у одного из них обрушилась кровля. О пострадавших в результате обстрела не сообщается.