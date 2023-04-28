Украинские боевики обстреляли Васильевку и Егоровку

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Украинские боевики подвергли артиллерийскому обстреляли Васильевку и Егоровку в ДНР, с течение часа по двум населенным пунктам националисты выпустили 12 снарядов калибром 152 мм. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Васильевка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 01.45 — населенный пункт Богоявленка — населенный пункт Егоровка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», - отмечен о в публикации ведомства в Telegram.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил о необходимости полного прекращения артиллерийских обстрелов Донецка.