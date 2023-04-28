Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса

В процессе принятия закона были одобрены поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе военного конфликта в Донбассе с 2014 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон «О ветеранах». Согласно документу, соответствующим статусом наделят лиц, которые с 11 мая 2014 года по решению органов исполнительной власти ДНР и ЛНР участвовали в боевых действиях.

Кроме того, статусом ветеранов будут наделены и те, кто заключил контракт с организацией, содействующей выполнению возложенных на ВС РФ задач в зоне спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.

Помимо этого, глава Российского государства подписал закон о пожизненном сроке за госизмену.

В прошлом месяце Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, указал на особое значение, которое имеет защита прав военнослужащих, участников и ветеранов СВО.