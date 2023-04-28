Путин подписал закон о пожизненном сроке за госизмену

Также пожизненный срок грозит за шпионаж, выдачу гостайны и переход на сторону противника.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за государственную измену. Согласно тексту указа, теперь нарушителям может грозить пожизненное лишение свободы.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, пожизненный срок может грозить также за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, содержащих гостайну, переход на сторону противника и помощь государству в деятельности, направленной против РФ.

Также Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Кроме того, лишение гражданства предусматривается за публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственных деятелей, за организацию мятежа и создание угрозы нацбезопасности.