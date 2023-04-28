В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин подписал закон о пожизненном сроке за госизмену

Алексей Курильченко
16:32 28.04.2023
Также пожизненный срок грозит за шпионаж, выдачу гостайны и переход на сторону противника.
Путин подписал закон о пожизненном сроке за госизмену
© Фото: пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за государственную измену. Согласно тексту указа, теперь нарушителям может грозить пожизненное лишение свободы.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, пожизненный срок может грозить также за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, содержащих гостайну, переход на сторону противника и помощь государству в деятельности, направленной против РФ.

Также Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Кроме того, лишение гражданства предусматривается за публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственных деятелей, за организацию мятежа и создание угрозы нацбезопасности.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:27 В стране и мире
Блиновская в зале суда полностью признала свою вину
15:19 В стране и мире
Видео
Последствия удара боевиков, унесшего жизни семи человек в Донецке, показали на видео
14:50 В стране и мире
Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию армии
14:48 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала 17-летнего подростка, готовившего поджог электроподстанции под Калугой
14:13 Армия
МО РФ сообщило о групповом ракетном ударе по пунктам временной дислокации резерва противника
Популярное
Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Опубликованы кадры пылающего состава с деревом в охваченной пожаром Сосьве
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Видео
Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах Путина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.