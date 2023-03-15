Путин: особое значение имеет защита прокурорами прав участников и ветеранов спецоперации

Президент России указал на необходимость незамедлительного реагирования прокуратурой на обращения и жалобы военнослужащих, если такие поступают.

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Президент России Владимир Путин указал на особое значение, которое имеет защита прокуратурой прав военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции (СВО).

«Особое значение имеет защита прокурорами основополагающих прав военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей. В текущем году необходимо активизировать работу на этом направлении, сделать все, чтобы она была предметной и адресной», - сказал он на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Глава государства указал на необходимость незамедлительного реагирования на обращения и жалобы военнослужащих. Президент подчеркнул, что все участники СВО должны быть своевременно обеспечены денежным и иными видами довольствий, а также получать медицинскую и социальную помощь. Он добавил, что им необходимо содействие в трудоустройстве и реабилитации, а родным и близким погибших в ходе СВО - поддержка.

Путин потребовал от прокуратуры жестко реагировать на попытки дестабилизации в РФ. Кроме того, он назвал позитивной динамику борьбы с терроризмом, экстремизмом, криминалом и коррупцией.