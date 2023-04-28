Адвокат Сердюк рассказал о возможном наказании для Елены Блиновской
В России людей, обвиняемых в уклонении от налогов, суд обычно наказывает штрафом или условным сроком. Реальные сроки по данной статье - большая редкость. Об этом «Звезде» рассказал адвокат Алексей Сердюк, комментируя уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской.
«По статистике, в абсолютном большинстве случаев суд назначает наказание в виде условного лишения свободы либо штрафа. Реальный срок - больше исключение из правил. Когда предпринимателей, руководителей привлекают к ответственности, то каждому пятому назначают реальное лишение свободы за уклонение от налогов в особо крупном размере. По налоговым преступлениям у нас достаточно лояльное государство - если соотнести с мошенничеством, то там намного больше шансов оказаться за решеткой», - рассказал адвокат.
Елена Блиновская была задержана 27 апреля у границы с Белоруссией. Блогер обвиняется в уклонении от налогов в особо крупном размере. По сообщению правоохранительных органов, общая сумма неуплаченных налогов составляет более 918 миллионов рублей. Женщина уже раскаялась и признала вину.