Адвокат Сердюк рассказал о возможном наказании для Елены Блиновской

Шойгу заявил, что ни один совместный проект России и Индии в области ВТС не был свернут

«По статистике, в абсолютном большинстве случаев суд назначает наказание в виде условного лишения свободы либо штрафа. Реальный срок - больше исключение из правил. Когда предпринимателей, руководителей привлекают к ответственности, то каждому пятому назначают реальное лишение свободы за уклонение от налогов в особо крупном размере. По налоговым преступлениям у нас достаточно лояльное государство - если соотнести с мошенничеством, то там намного больше шансов оказаться за решеткой», - рассказал адвокат.

В России людей, обвиняемых в уклонении от налогов, суд обычно наказывает штрафом или условным сроком. Реальные сроки по данной статье - большая редкость. Об этом «Звезде» рассказал адвокат Алексей Сердюк, комментируя уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской.

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