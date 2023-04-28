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От Украины до Тайваня: какие темы поднял Шойгу на совещании министров обороны ШОС в Нью-Дели

Константин Коковешников
13:26 28.04.2023
Сергей Шойгу упомянул про американские биолаборатории по всему миру, выразил обеспокоенность обедненным ураном на Украине и встретился с министрами обороны Индии и Китая.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В этом году Индия председательствует сразу в двух крупнейших международных объединениях - «Большой двадцатке» и Шанхайской организации сотрудничества. Но если G20 изначально задумывалась для решения сугубо экономических вопросов, то ШОС начиналась именно с сотрудничества в военной сфере. И сегодня, когда в мире происходят необратимые изменения и формируются новые центры силы, к встрече министров обороны стран - участниц этой организации, конечно, приковано повышенное внимание.

Главная интрига была в том, состоятся ли переговоры Сергея Шойгу с министром обороны КНР. Ли Шанфу приезжал с официальным визитом в Россию совсем недавно, на прошлой неделе. А сегодня их двусторонняя встреча, хотя и не была запланирована, состоялась, что называется, во время короткого контакта «на ногах».

Возможность побеседовать с глазу на глаз главам делегаций заботливо предусмотрела принимающая сторона во время так называемой чайной паузы. Индия, как известно, рекордсмен по экспорту этого напитка. В какой-то момент в комнату для чаепития входит Раджнатх Сингх - хозяин мероприятия. Он тактично намекает, что собравшихся уже заждались коллеги.

Сам Сергей Шойгу в последний раз был в Индии еще полтора года назад. И за это время обстановка в мире, конечно, кардинально изменилась. США вышли из ряда важнейших международных договоров и, по сути, ответили отказом на требование Москвы предоставить ей гарантии безопасности. По словам Шойгу, стратегический замысел Вашингтона - провоцировать другие страны к своему столкновению с Китаем и Россией.

Отказ Киева выполнить подписанные им же Минские соглашения и угрозу жителям Донбасса Шойгу называет причиной спецоперации. А цветные революции, которые используются с целью давления на независимые страны, - визитной карточкой Запада. Объем введенных против России санкций и хлынувший на Украину поток оружия свидетельствует о том, что подготовка к этому велась заблаговременно, говорит министр.

С учетом заявлений Лондона об использовании боеприпасов с обедненным ураном велик риск, что и они в конечном итоге попадут на черный рынок. А значит, окажутся в руках потенциальных террористов. При этом поставки оружия на Украину, говорит министр, могут лишь затянуть конфликт, но не способны помешать в достижении целей спецоперации. 

Особую обеспокоенность России вызывает продолжающаяся военно-биологическая деятельность США. Речь об украинских биолабораториях. Еще одна тема - сращивание НАТО, которое заявляет о своих амбициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе с создаваемыми там военными альянсами. Они направлены в первую очередь против Китая. Эскалация у берегов Тайваня - еще один пример подобной политики американцев. В центре внимания и Афганистан.

Сергей Шойгу поблагодарил коллег за принципиальную позицию и поддержку и приглашает министров обороны стран - участниц ШОС на Московскую конференцию по безопасности.  

Материал подготовили: Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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