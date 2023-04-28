Шойгу и министр обороны Китая провели встречу в Нью-Дели

В ходе нее были обсуждены вопросы, представляющие интерес для обеих сторон.

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Министр обороны России Сергей Шойгу встретился со своим китайским коллегой Ли Шанфу на полях совещания глав оборонных ведомств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящего в Нью-Дели.

По протоколу двусторонние переговоры не планировались заранее. Перед началом совещания и в перерывах между сессиями Шойгу и Ли Шанфу коротко обменялись мнениями по интересующим вопросам. Китайский министр пригласил российского коллегу посетить его страну в октябре. Шойгу ответил, что с удовольствием приедет в Китай.

В совещании принимают участие представители России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Предыдущая встреча Шойгу и Ли Шанфу состоялась 18 апреля. Тогда новый министр обороны КНР прибыл в Россию с первым зарубежным визитом после назначения его на эту должность.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.