Шойгу заявил, что ни один совместный проект России и Индии в области ВТС не был свернут

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Министр обороны России отметил, что ни один из российско-индийских проектов в области военно-технического сотрудничества не был свернут. Он сделал это на встрече с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом в Нью-Дели.

«О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технических связей. Успешно развивается научно-исследовательская кооперация, реализуются масштабные и долгосрочные проекты. Несмотря на все сложности текущей международной политической ситуации, ни один из совместных проектов в этой сфере свернут не был», - подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что вне зависимости от изменений международной обстановки курс на углубление сотрудничества между Россией и Индией остается неизменным.

По словам министра, оборонная сфера - одно из ключевых направлений российско-индийского сотрудничества. При этом укрепляются связи и по линии генштабов, видов вооруженных сил, а также военно-учебных заведений двух стран.

По словам Шойгу, Россия придает первостепенное значение укреплению двустороннего особо привилегированного стратегического партнерства. Оно вносит большой вклад в стабильность и безопасность - как в Азии, так и в мире в целом.

Ранее министр обороны КНР пригласил Шойгу посетить Китай.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.