В стране и мире Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой по делу о теракте в Санкт-Петербурге Игнат Далакян Басманный районный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Мосгорсуд оставил под арестом Дарью Трепову, которая участвовала в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. «Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - огласил решение судья. Ранее появилась информация, что Дарья Трепова после совершения преступления пыталась вести сотрудников оперативных служб по ложному следу. Сообщалось, что девушка сменила три автомобиля по пути от места преступления до квартиры, где она планировала скрыться. Экспертное мнение и аналитика