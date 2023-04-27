Разгулявшаяся стихия: пожары в Курганской области унесли жизнь человека и охватили 80 домов

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Курганской области один человек погиб во время пожара. Ситуация в регионе с каждым часом усугубляется. Огонь перекинулся на две другие деревни, горит порядка 80 домов. Площадь пожара - это тысячи квадратных метров. И он подошел уже к самому Кургану, причем сразу с нескольких сторон. Пожарным пока не удается взять огонь под контроль.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории всего муниципального округа, где находятся горящие деревни. Также рядом находится трасса - там плохая видимость из-за сильного задымления. На трассе дежурят сотрудники ГИБДД, они предупреждают водителей об опасности, но трассу пока не перекрыли.

Местные власти эвакуируют жителей с окраин города и просят МЧС РФ задействовать дополнительные силы. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для пострадавших открыты пункты временного размещения.

По последним данным, пожар зашел на территорию завода «Курганстальмост», на одном из участков железной дороги остановлено движение поездов. Продолжает полыхать поселок Логоушка, где, по сведениям, сгорели уже более двух десятков домов. Жителей вывезли в безопасный район. Также эвакуировали пациентов местного психоневрологического интерната.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной пожара стала искра от проезжавшего тепловоза. К тушению пожара было привлечено 96 человек и 18 единиц техники. Вместе с тем полиция контролирует дорогу «Иртыш» в сторону пожара в Курганской области.

Похожая ситуация и в Свердловской области. В поселке Сосьва возник масштабный пожар, уничтоживший 108 жилых домов.