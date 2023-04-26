«Страшное дело»: последствия масштабного пожара в поселке Сосьва в Свердловской области

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Спасателям удалось отстоять свыше 1 000 домов в Свердловской области, 108 сгорели дотла. Разрушены магазины, школа, больница. Пожар в поселке Сосьва тушили всю ночь. К этой минуте его удалось локализовать. Спасатели продолжают работать на месте. Под обломками найдено тело одного погибшего. Еще один человек числится пропавшим без вести. Местные жители эвакуированы. Для них подготовили пункты временного размещения. Огонь распространялся молниеносно. Сгорели не только дома и соцучреждения, но и десятки вагонов с древесиной. Было привлечено шесть пожарных поездов. Для подачи воды к месту тушения огнеборцы проложили магистральные линии от реки Сосьва. Задействовали авиацию.

Сестры Людмила и Татьяна с утра на пепелище родительского дома. Разыскивают маму. 95-летняя Тамара Ильинична во время пожара находилась дома, а потом перестала выходить на связь.

«Последний ответ ее был: "Я на улицу не пойду, там дымно". У нас впечатление, что она осталась дома», - говорят сестры.

По одной из версий, пожар начался на местной пилораме. Загорелись опилки или сухая трава. Сильный ветер превратил локальное возгорание в огненную бурю. Пожар распространялся от дома к дому в считаные минуты. В Сосьве объявили чрезвычайное положение.

Эвакуировать пришлось не только местных жителей.

Две с половиной сотни заключенных, страдающих различными заболеваниями, в том числе туберкулезом, выводили из огня по улице под конвоем. Их распределили по другим колониям. Для тушения пожара спасатели задействовали десятки единиц спецтехники, пожарные поезда и вертолеты.

Площадь пожара - 9 000 квадратных метров. Тушение продолжалось всю ночь. К утру пожар удалось локализовать. Сейчас спасатели проливают оставшиеся очаги открытого горения. Всего сгорели больше сотни жилых домов.

«Страшное дело, как гроза надвигается. Четыре улицы выгорело», - поделился житель поселка.

Известно об одном погибшем. Тело 62-летнего мужчины нашли под завалами. В поселке работает оперативный штаб. Для тех, кто остался без крыши над головой, спасатели в ближайшее время развернули палаточный городок.