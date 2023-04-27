Сотрудники полиции контролируют дорогу «Иртыш» в сторону пожара в Курганской области

Они предупреждают водителей о необходимости снизить скорость и, если есть возможность, не ехать по этой дороге или выбрать альтернативный путь.

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Сотрудники Госавтоинспекции контролируют дорогу федерального значения «Иртыш» в сторону охваченной огнем деревни Логоушка. Об этом сообщила старший инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Курганской области Марина Кондратьева.

«Сегодня, 27 апреля 2023 года, в 15.20 на территории Кетовского муниципального округа Курганской области введен режим ЧС. Автодорога федерального значения "Иртыш" в районе станции Введенское и деревни Логоушка в направлении города Курган находится под контролем сотрудников полиции», - заявила Кондратьева.

Майор полиции добавила, что сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме. Они останавливают транспорт, чтобы обратить внимание водителей на необходимость снижать скорость и по возможности отказаться от движения по автодороге в сторону Кургана или выбрать альтернативные пути объезда.

В четверг в Курганской области сначала загорелась сухая растительность, затем пламя перекинулось на деревню Логоушка. По последним данным, огнем охвачены 76 жилых домов. Причиной пожара могла стать искра от проезжавшего тепловоза. Жителей деревни эвакуировали.

Ранее масштабный пожар площадью 9 000 «квадратов» произошел в поселке Сосьва в Свердловской области. В результате сгорели более 90 строений, в том числе жилые дома. Охвачен огнем оказался и состав с деревом. Очевидцам удалось снять на видео вертолет, который помогал тушить мощный пожар. Задержаны двое подозреваемых.