В стране и мире МЧС сообщило об одном погибшем при пожаре в деревне под Курганом Алексей Курильченко По предварительным данным, причиной пожара стала искра от проезжавшего тепловоза. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего во время тушения пожара в деревне Логоушка Курганской области. В населенном пункте горит несколько десятков домов. По предварительным данным, причиной пожара стала искра от проезжавшего тепловоза. К тушению пожара было привлечено 96 человек, 18 единиц техники. Ранее в Свердловской области в поселке Сосьва возник масштабный пожар, уничтоживший 108 жилых домов. Под обломками найдено тело одного погибшего. Еще один человек числится пропавшим без вести. В регионе был введен режим повышенной готовности. Экспертное мнение и аналитика