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МЧС сообщило об одном погибшем при пожаре в деревне под Курганом

Алексей Курильченко
18:01 27.04.2023
По предварительным данным, причиной пожара стала искра от проезжавшего тепловоза.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего во время тушения пожара в деревне Логоушка Курганской области. В населенном пункте горит несколько десятков домов.

По предварительным данным, причиной пожара стала искра от проезжавшего тепловоза. К тушению пожара было привлечено 96 человек, 18 единиц техники.

Ранее в Свердловской области в поселке Сосьва возник масштабный пожар, уничтоживший 108 жилых домов. Под обломками найдено тело одного погибшего. Еще один человек числится пропавшим без вести. В регионе был введен режим повышенной готовности.

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