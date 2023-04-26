Опубликованы кадры пылающего состава с деревом в охваченной пожаром Сосьве

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Уральская транспортная прокуратура опубликовала кадры с полыхающими вагонами с лесоматериалами на станции Сосьва в Свердловской области. Как сообщили в ведомстве, огонь частично повредил инфраструктуру РЖД.

По последним данным, пожал в поселке Сосьва локализован на площади 9 000 квадратных метров. От огня удалось отстоять около 1 200 домов. Известно, что погиб один человек.

К борьбе со стихией в регионе привлечены более 380 человек и 112 единиц техники, включая пожарные поезда. К месту инцидента прибыл заместитель министра чрезвычайных ситуаций России Илья Денисов.