Очевидцы запечатлели вертолет, тушащий мощный пожар в Сосьве

Сначала в поселке загорелась сухая трава, но затем пламя распространилось на жилые дома.

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В поселке городского типа Сосьва в Свердловской области произошел крупный пожар. По данным МЧС РФ, сначала загорелась сухая трава, но затем пламя распространилось на жилые дома.

Изначально жители пытались потушить пламя самостоятельно, но позже на место происшествия прибыли спасатели. Для ликвидации пожара задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава ведомственной пожарной части. Очевидцы также запечатлели пожарный вертолет.

Ранее в Сети распространилось видео с пожаром в забайкальском селе Баляга. Огнем оказались охвачены мебельный комбинат и жилые дома.