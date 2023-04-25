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Очевидцы запечатлели вертолет, тушащий мощный пожар в Сосьве

Алексей Курильченко
16:10 25.04.2023
Сначала в поселке загорелась сухая трава, но затем пламя распространилось на жилые дома.
© Видео: Вконтакте, Сосьва | Новости | prososvu.ru © Фото: Вконтакте, Сосьва | Новости | prososvu.ru
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В поселке городского типа Сосьва в Свердловской области произошел крупный пожар. По данным МЧС РФ, сначала загорелась сухая трава, но затем пламя распространилось на жилые дома.

Изначально жители пытались потушить пламя самостоятельно, но позже на место происшествия прибыли спасатели. Для ликвидации пожара задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава ведомственной пожарной части. Очевидцы также запечатлели пожарный вертолет.

Ранее в Сети распространилось видео с пожаром в забайкальском селе Баляга. Огнем оказались охвачены мебельный комбинат и жилые дома.

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