Адвокат Гривцов заявил, что личные вещи Блиновской могут использоваться для возмещения ущерба государству

В отношении блогера возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей.

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Изъятые в ходе обыска личные вещи блогера Елены Блиновской могут быть использованы для возмещения нанесенного ущерба государству. Об этом в комментарии «Звезде» сообщил адвокат и бывший следователь по особо важным делам ГСУ СК при Прокуратуре РФ Андрей Гривцов.

«Как правило, основная цель расследования этого дела - это возмещение причиненного ущерба. Именно поэтому там демонстрируются различные дорогостоящие вещи. Очевидно, они были изъяты и в ходе расследования на них может быть наложен арест для возможного возмещения ущерба, если будет доказано, что эта подозреваемая действительно совершила преступление», - сообщил он.

Адвокат Гривцов добавил, что после вынесения обвинительного приговора, «если лицо не будет способно возместить ущерб, то этот ущерб может возмещаться за счет имущества этого лица, в том числе за счет арестованного вот этого, условно тех вещей, которые попали в кадр».

Немногим ранее были опубликованы кадры обыска внутри дома российского блогера Елены Блиновской. Сотрудники осмотрели ее гардеробную и другие помещения дома. Найдены различные ценные вещи.

Также в отношении блогера Блиновской было возбуждено уголовное дело об уклонении от налогов. Общая сумма неуплаченных налогов составляет более 918 миллионов рублей. Сообщается, что 43 миллиона из этой суммы она успела легализовать, перечислив их на счета организаций своих родных.

Блогер известна своими марафонами. Они якобы способствуют улучшению отношений их участникам, исполняют желания и приносят финансовое благополучие. При этом многие участники этих марафонов заявили, что их обманули «по схеме Лерчек», и обратились в органы.

Утром 27 апреля Блиновская была задержана в Смоленской области. Там она планировала пересечь границу с Белоруссией. Также известно, что у нее имелся билет на самолет в Казахстан. Узнав о возможном задержании в аэропорту, она вызвала автомобиль с водителем и выехала в сторону белорусской границы.