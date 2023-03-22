SHOT: на Блиновскую пожаловались в Генпрокуратуру из-за «схемы Лерчек»

Отмечается, что ряд участниц ее популярных марафонов пожаловались на то, что их обманули.

© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

На блогера Елену Блиновскую пожаловались в Генеральную прокуратуру РФ из-за уклонения от платы налогов «по схеме Лерчек», передает Telegram-канал SHOT.

Также утверждается, что полиция проверяет блогера после того, как ряд участниц ее популярных марафонов заявили, что их обманули.

Блиновская известна своими марафонами, которые якобы помогают их участникам улучшить отношения, исполнять желания, способствуют финансовому благополучию.

Ранее блогеру-миллионнику Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Как утверждалось, речь идет о сумме свыше 300 миллионов рублей.

Впоследствии появились сообщения, что следствие подозревает звезду соцсетей и ее супруга Артема Чекалина в отмывании более 130 миллионов рублей.