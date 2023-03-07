Теряет способность говорить, но не править: хватит ли Байдену сил на второй срок

В США больше половины демократов против выдвижения Байдена на второй президентский срок, однако американского лидера не останавливают ни проблемы со здоровьем, ни общественное мнение

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«Кто угодно» разгромил Байдена с двукратным преимуществом. Это результат опроса The Washington Post. Американцев спросили, кто должен быть кандидатом от демократов в 2024 году. Ответ - любой, но только не действующий глава Белого дома.

Там временем сенаторы - республиканцы настаивают, чтобы Джо Байден прошел тест на когнитивные способности. Они в целом хотят проверять так всех кандидатов в президенты страны, кто старше 75 лет. Супруга же президента Джилл сочла эту идею смешной. Страсти вокруг президентской гонки накаляются.

Это тот самый случай, когда каждый твой шаг оказывает серьезное влияние на безопасность в мире, а застраховать от падения не может даже собственная секретная служба. Несколько десятков ступеней, отделяющих от одного из самых больших в мире президентских лайнеров, вот уже не впервые превращаются для Джо Байдена почти в непреодолимое испытание.

О его отношениях с трапом самолета, на котором лидер ядерной державы то и дело теряет равновесие, сказано уже столько, что можно отвести им отдельную главу в биографии действующего президента. Но он все не торопится на пенсию и не исключает свое участие в следующей предвыборной гонке.

«Я с самого начала намеревался баллотироваться. Но есть слишком много других дел, которые мы должны завершить в ближайшее время, прежде чем я начну кампанию», - заявил глава Белого дома в эксклюзивном интервью ведущему программы World News Tonight.

Деятельность Байдена на посту президента одобряют больше 80 процентов членов Демократической партии, но лишь сорок из них поддерживают его выдвижение на второй президентский срок. Опубликованный отчет Белого дома, что состояние здоровья Байдена не вызывает опасений, многих не убедил. Однако супруга Байдена Джилл в интервью CNN заявила, что даже не обсуждала с ним предложение пройти проверку умственных способностей.

Трудности с ориентацией в пространстве не единственное, что беспокоит в поведении Джо Байдена. В сети то и дело всплывает видео, как он во время публичных выступлений обращается к давно умершим людям, путает имена собеседников и не сразу может выговорить сложные числительные.

«В день инаугурации Джо Байдену будет 82 года. Это на восемь лет больше средней продолжительности жизни мужчин в США. Получается, что буквально все, кто учился с ним в одном классе, к тому времени уже умрут. А Джо Байден только начнет свой второй президентский срок», - заявил политический обозреватель Такер Карлсон про старость Байдена Fox News.

О своем намерении участвовать в следующих выборах президента США уже заявил и предшественник Байдена - Дональд Трамп. Он назвал это последней битвой за Америку.

По опросам он пока обходит губернатора Флориды Рона Десантиса и других республиканцев. Однако часть своих сторонников Трамп лишился после штурма Капитолия. В этой президентской гонке в качестве одного из козырей он использует обещание урегулировать ситуацию на Украине.

«Еще перед тем как занять Овальный кабинет, я добьюсь заключения соглашения между Россией и Украиной. И это займет у меня не дольше одного дня. Я знаю точно, что сказать каждому из президентов. У меня с ними хорошие отношения», - сказал 45-й президент США Дональд Трамп.

Конкуренцию Байдену пока не составил ни один демократ. И даже считающийся левым Берни Сандерс заявил, что отдаст свой голос в поддержку действующего президента. По мнению политологов, раскол в американском обществе усугубляется и ни одна из партий не смогла предложить не только новую программу, но даже свежих лиц.

«Наверно это приведет к ситуации, когда смена поколений произойдет не плавно, а резко. Это будет означать политический кризис для США. Только так может произойти обновление американской политэлиты», - выразился генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Сегодня Байден по сути перед непростым выбором. Объявить о своем выдвижении и, возможно, уйти с поста по состоянию здоровья. Или отказаться от того, чтобы баллотироваться и значит поставить под удар собственную партию. В первом случае автоматически президентом становиться Камала Харрис. По информации Reuters, объявить о своем решении Байден сможет уже в апреле.