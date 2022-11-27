Ведущий Fox News спросил, когда Зеленский закроет свой рот

Телеведущий подчеркнул, что Украине американской стороной было выделено уже более 90 миллиардов долларов, но «Зеленскому этого все равно мало».

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Американский телеведущий Такер Карлсон подверг жесткой критике президента Украины Владимира Зеленского. В эфире телеканала Fox News он отметил, что Украине американской стороной было выделено уже более 90 миллиардов долларов.

«Но Зеленскому этого все равно мало. Он не просит деньги у американского конгресса. Он требует их. Вы знаете этого парня? Кто этот парень?», - возмутился ведущий.

Также Карлсон назвал Зеленского коррумпированным чиновником. Вместе с тем был продемонстрирован видеоряд некоторых обращений, в которых Зеленский выпрашивает деньги у Запада «на восстановление зданий, на школы, больницы, университеты и дома украинцев».

«В действительности он коррумпированный украинский диктатор, требующий от нас деньги. Хватает же у него наглости! Когда он уже заткнется?», - разразился критикой телеведущий.

Ранее американский обозреватель Рон Пол заявил о недовольстве властей действиями Зеленского. В своей статье он отметил, что эти утверждения, чо упавшие в Польше ракеты якобы были российскими и призывы к ответным действиям вполне могли привести к Третьей мировой войне.