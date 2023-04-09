Трамп оседлал бурю: как суд над 45-м президентом США изменит его шансы на выборах-2024

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Seth Wenig - Pool, CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress

Манхэттен превратился в поле боя. До последнего это казалось дурной шуткой в лучших традициях дешевых голливудских комедий. Дональду Трампу, 45-му президенту США, кандидату в президенты в 2024 году, предъявлены обвинения по 34 пунктам уголовного дела. На улицах люди из двух непримиримых лагерей - противники и сторонники Трампа. И надпись на флаге одного из протестующих «Трамп или смерть» как нельзя лучше характеризовали общий градус напряженности. То тут, то там завязывались потасовки.

Трамп суров и непривычно сдержан. В нем нет ни страха, ни неуверенности. Как и обещал, он явился в суд на заслушивание обвинений.

«Согласно законам штата Нью-Йорк фальсификация деловой отчетности в целях сокрытия серьезного преступления влечет за собой уголовное наказание», - говорит федеральный прокурор Элвин Брэгг.

Суммарно Трампу может грозить 136 лет лишения свободы. Правда, есть один очень важный нюанс. 45-го президента фактически обвиняют в том, что он посмел тратить собственные деньги.

«Обвинения заключаются в том, что Дональд Трамп переводил его собственные деньги разным людям за различные легальные услуги. Ему вменяют то, что он неправильно это оформил. <...> Они пытаются осудить его не за то, что он подделал отчетность, а за то, что он подделал отчетность для того, чтоб сокрыть ужасные преступления. Какие? А никто не знает. Прокурор не сказал», - оценил случившееся известный телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Заседание суда прошло в закрытом режиме и заняло около 2 часов - в это время Трамп формально был под арестом. На все обвинения он ответил «Не виновен», как и ожидалось. Все так же спокойно и сдержано Трамп покинул Нью-Йорк. Через несколько часов на своем личном самолете Trump Force One он приземлился во Флориде. Сразу из самолета направился в личное поместье Мар-а-Лаго. В противовес разделившемуся Нью-Йорку во Флориде своего президента встречали с почестями.

По возвращению в поместье Мар-а-Лаго была анонсирована речь Трампа. В ее ожидании бальный зал поместья заполнился ближайшими сторонниками. А сам экс-президент очень символично взошел на трибуну под строчки песни «Боже, благослови Америку!»

«Я никогда не думал, что что-то подобное может случиться в Америке. Единственное преступление, которое я совершил, - это энергично защищать нашу нацию от тех, кто стремится ее уничтожить», - сказал Трамп.

Конечно, 45-й президент не мог обделить вниманием своих противников. Трамп припомнил им и дела против него, пока он был президентом, и обыски в его поместье уже после того, как сложил полномочия.

«С самого начала демократы шпионили за моей кампанией. Они атаковали меня натиском мошеннических расследований. Россия, Россия. Россия. Украина. Украина. Украина. Розыгрыш импичмента номер один. Розыгрыш импичмента номер два. Незаконный и неконституционный рейд на Мар-а-Лаго прямо здесь. Они лгали судам, ФБР и Министерству юстиции, которые безжалостно преследовали республиканцев», - обрушился на своих оппонентов экс-глава Белого дома.

Демократы своим упорством только разогнали локомотив предвыборной кампании Трампа. И без того огромная любовь его сторонников к своему лидеру стараниями администрации Байдена выросла до невообразимых высот.

«Давным-давно, я думаю, это было в 2015 году, Дональд Трамп сказал на пресс-конференции: "Я мог бы застрелить кого-нибудь на Пятой авеню, и они все равно проголосовали бы за меня". На самом деле, если бы он в кого-нибудь выстрелил, его сторонники сказали бы, что это был акт самообороны. Они любят его, они любят его до смерти», - говорит бывший федеральный прокурор Джин Росси.

Но не только Соединенные Штаты - весь мир следил за событиями, разворачивающимися на Манхэттене. Все основные издания в этот день вышли с портретом Дональда Трампа на первой полосе. Один из заголовков гласил «Трамп в центре бури». Но правильнее было бы сказать, что он оседлал эту бурю. Опросы показывают: подавляющее большинство американцев считают, что это разбирательство инициировано противниками Трампа и исключительно по политическим соображениям.

«Популярность президента и его позиции в опросах общественного мнения, а также сбор средств в его предвыборный штаб резко возросли. Опрос, проведенный сегодня утром, показал, что почти 70% американского народа считают, что это именно политическое преследование», - рассказывает политический консультант Роджер Стоун.

Уже в пятницу все в том же Нью-Йорке ярая противница Трампа Нэнси Пелоси смогла на собственной шкуре убедиться в том, что демократы стремительно теряют доверие избирателей. Обычная беседа с избирателями обернулась лавиной обвинений.

«Эй, конгресменша! Я пришел увидеть поджигателя войны. Но ты просто унылая старая пьянь! Что случилось, когда ты полетела на Тайвань? Украину там искала, что ли? И как мы взорвали «Северный поток» - случайность или специально? Вы были в курсе? И разве вам не должны предъявить обвинения? Вы по определению военная преступница, мисс Пелоси!» - кричали из зала.

Противники хотели увидеть Трампа в суде и они добились своего. Но согласно древней восточной мудрости «Бойся своих желаний, ведь они могут исполниться» это желание обернулось против них. Исход этого дела еще даже не на горизонте. Но поднятая оппонентами Трампа волна грозит не оставить от них и следа.